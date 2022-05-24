Україна розпочне поетапне будівництво євроколії, щоб зʼєднати залізницю з ЄС

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Україна розпочне поетапне будівництво вузької європейської колії, аби зʼєднати свою залізницю з європейською.

Про це на засіданні уряду розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, спочатку сполучать великі вузли та великі міста, а далі поступове розширять по всій країні.

Також уже найближчим часом відкриють два нові пункти пропуску на західному кордоні. Перед Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою та митницею стоїть завдання в найближчі пів року створити пункти пропуску там, де вже підведені автомобільні дороги або там, де можна оперативно їх підвести.

Зазначимо, що наразі через блокування акваторії Чорного та Азовського морів в України виникла проблема з транспортуванням зерна (і не тільки) за кордон. Річ у тім, що українські потяги рухаються широкою колією (1 520 мм), розповсюдженою на теренах країн колишнього СРСР (Литва, Латвія, Естонія та Білорусь). Тим часом більшість країн Євросоюзу (за винятком Іспанії та Португалії), послуговуються вузькою колією (1 435 мм).