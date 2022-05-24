«Виконував наказ». Мер Маріуполя пояснив, чому виїхав з міста на початку війни

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Мер Маріуполя Вадим Бойченко 27 лютого виїхав з міста, оскільки спецслужби повідомили, що по нього приїхали понад 40 членів ДРГ із важкою зброєю.

«Коли я отримав таку інформацію, то порадився з головою ОВА та з людьми зі спецслужб. Вони сказали, що на ніч потрібно виїхати з Маріуполя, щоб мене не захопили. Це було 27 лютого. Я виїхав. І наступного дня я не зміг заїхати в місто, бо просто перед нами за 100 метрів затримали ДРГ, яка, я вважаю, відкрила б вогонь безпосередньо по нас, якби її не затримали. А трохи далі був танковий бій. Є протокол, є моя доповідь про те, що я не зміг заїхати в Маріуполь, усе зафіксовано», — пояснив мер міста.

За його словами, він виїхав з міста за наказом, але в Маріуполі залишився керівник, який виконував накази Бойченка.

«До речі, один із моїх керівників довго залишався в місті, виконував усі мої накази, вийшов. А зараз, як ви думаєте, що відбувається з цим керівником? Йому потрібно пройти поліграф, пройти всі допити, щоб ми — і наша влада, і наші спецпідрозділи — розуміли, що все добре, що його не завербували», — додав Бойченко.