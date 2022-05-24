ЗСУ тримають оборону. Україна повністю контролює Сєвєродонецьк

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Getty Images / «Бабель»

Місто Сєвєродонецьк на Луганщині повністю контролює українська влада, ЗСУ тримають оборону.

Про це під час телемарафону повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Сєвєродонецьк повністю під контролем української влади. Збройні сили тримають оборону. Єдине — дуже важко. Ми так розуміємо, що просто всі сили зараз кинули росіяни для того, щоб або захопити Сєвєродонецьк, або взяти в облогу всю частину Луганської області, яка підконтрольна Україні», — сказав очільник області.

За його словами, на Луганському напрямку перебувають 25 батальйонних груп російської армії, кожна з яких до 500 осіб, тобто загалом це не менше 10 тисяч особового складу та техніка.

Наразі боїв безпосередньо в самому місті Сєвєродонецьк немає, усі події точаться на околицях.

«Подекуди загарбники можуть мати успіх, але хлопці наші дуже мотивовані, вони там тримаються, зброя є. Сьогодні рівно три місяці, як ми тримаємо оборону і сьогодні рівно три місяці вони не можуть пройти навіть невеличку частину Луганської області. Ми будемо її тримати стільки, скільки буде потрібно», — заявив Гайдай.