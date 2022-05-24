Офіс генпрокурора розкрив убивство старости села Мотижин під Києвом. До нього причетні 8 окупантів

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Офіс генпрокурора розкрив убивство старости села Мотижин під Києвом Ольги Сухенко та її родини. До нього причетні вісім російських окупантів: пʼятеро військових армії рф та троє найманців із «ПВК Вагнера».

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у своєму Facebook.

«Як мінімум 14 епізодів злочинів на 8 російських військовослужбовцях та членах приватної військової компанії. Лише три особи вижили після їхніх тортур. Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині», — пояснила вона.

За даними Офісу генпрокурора, до вбивств цивільних у Мотижині причетні:

старший лейтенант Олег Крикунов — командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;

сержант Чінгіс Гончіков — командир відділення — командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;

сержант Олександр Ванчіков — командир відділення 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;

сержант Магомедмірза Сулейманов — командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;

старший лейтенант Віталій Дмітрієв — командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;

Сергій Сазанов — член «ПВК Вагнера»;

Сергій Сазонов — водій відділення КШМ «ПВК Вагнера»;

Олександр Ступніцький — розвідник-звʼязківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти «ПВК Вагнера».

«У березні 2022 року під час окупації вони викрали з дому старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. У місці свого «базування» загарбники катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та Тероборону. Просто на очах у матері вони спочатку прострелили ногу синові, а потім вбили пострілом у голову. Вся сім’я загинула від множинних вогнепальних поранень», — розповіла Венедіктова.

Крім цього, вище зазначені російські військові причетні до вбивств двох волонтерів, двох членів громадської організації «Патріот» та інших.