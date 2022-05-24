Опитування: 82% українців не готові пожертвувати територіями України заради миру

Новини

Getty Images / «Бабель»

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, 82% українців не готові пожертвувати деякими територіями України заради миру.

«Для 82% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій», — йдеться в опитуванні.

Соціологи звертають увагу, що українці налаштовані проти будь-яких територіальних поступок у всіх регіонах України. Навіть на сході, де зараз ідуть інтенсивні бої, проти поступок виступають 68% опитаних (готові на поступки 19%). На півдні — 83% проти поступок (готові — 9%).