Президент Володимир Зеленський: У російських військ на Донбасі зараз у 20 разів більше техніки, ніж у українських

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський під час ефіру в Українському домі в Давосі розповів, що у російських військ на Донбасі зараз у 20 разів більше техніки, ніж у українських.

«Нам не вистачає техніки, тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави і великої за розміром армії держави. У них у 20 разів більше техніки, зараз на Донбасі один до двадцяти. Уявіть собі, які міцні наші воїни, який у нас народ», — зазначив він.

Зеленський наголосив, що не хоче, аби в Україні гинули сотні тисяч людей, тому Україні потрібна техніка, що діє на великій відстані.

«Ми маємо право розраховувати на повну й невідкладну допомогу, передусім зброєю. Кожні мої міжнародні переговори, кожне звернення до парламентів чи інших іноземних аудиторій обовʼязково стосується цієї тематики. І я вдячний усім тим партнерам, які допомагають і надають нам необхідне озброєння та боєприпаси, щоб долати ту перевагу, передусім у кількості техніки та озброєнь, яку має російська армія», — додав український президент у вечірньому зверненні 23 травня.