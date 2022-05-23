росія примусово вивезла на свою територію майже 1,5 млн українців, із яких понад 240 тисяч — діти

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російська федерація примусово вивезла на свою територію майже 1,5 мільйона українських громадян, із яких понад 240 тисяч — діти.

Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Давосі під час проведення Світового економічного форуму, пише Інтерфакс.

Вона розповіла про наявність переконливих доказів, що росія завчасно готувала примусову депортацію та розраховувала вивезти понад два мільйони українських громадян.

«У мене є директиви, які були надані вищим керівництвом рф відповідним органам, щоб створити пункти тимчасового розміщення наших громадян. І ми знаємо, де вони розміщені, скільки їх розміщено та за яких умов вони розміщені», — зазначила Денісова.

Омбудсмен також заявила про необхідність на міждержавному рівні розвʼязати питання щодо повернення примусово депортованих російською федерацією громадян України.