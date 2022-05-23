У Донецькій та Луганській областях припинили постачання газу через обстріли росіян

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У Донецькій та Луганській областях через обстріли російських окупантів пошкоджено магістральний газогін та зупинене газопостачання.

Про це повідомив Оператор газотранспортної системи України.

Сьогодні, 23 травня, внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів двох областей. З 14:00 подача природного газу до цієї ділянки припинена.

Наразі пошкоджена ділянка газопроводу локалізована, але відновити її роботу та поновити доставку газу неможливо через активні бойові дії. Альтернативні варіанти транспортування газу в регіони відсутні через те, що росіяни втрутились у роботу газотранспортної системи на території, яку вони окупували.