На Херсонщині росіяни силою утримують людей, не даючи можливості евакуюватися

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На Херсонщині деякі села у критичному стані: пошкоджено кожне подвір’я, є поранені та загиблі. У Бериславському і Каховському районах російські окупанти силою утримують людей, не даючи можливості евакуюватися.

Про це повідомляють в оперативному командуванні «Південь».

На в’їзд в область не допускають гуманітарні вантажі, окрім кримського напряму. Втім, звідти допомоги вкрай мало. Не вистачає ліків, засобів гігієни, інших товарів першої необхідності.

У Білозерці через обстріл касетними снарядами зруйновано 10 будинків, загинули троє людей, є поранені, обставини уточнюються.

Тим часом російські кораблі в північно-західній частині Чорного моря продовжують тримати блокаду судноплавства і нести загрозу ракетних ударів, вірогідність проведення будь-яких операцій навколо острова Зміїний та висадки десанту штормова погода дещо знизила, але загальна обстановка не виключає їх повністю.