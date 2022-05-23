Суд дозволив заарештувати віктора януковича у справі «Харківських угод»

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Василь Максимов / УНІАН

Печерський районний суд Києва обрав колишньому президенту України віктору януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (арешт) у справі про державну зраду.

Про це Офіс генпрокурора повідомив у понеділок, 23 травня.

Так, 21 квітня 2010 року, перебуваючи у місті Харкові, янукович підписав від імені України угоду між Україною та росією, якою продовжив на 25 років термін перебування чорноморського флоту рф у Криму і Севастополі замість підготовки до його виведення з території України.

Як результат, штучно були створені умови для збільшення чисельності військ рф на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому — вторгнення у Крим.

«Харківські угоди»

21 квітня 2010 року в Харкові тодішні президенти України та росії віктор янукович та дмитро медведєв підписали угоду про продовження на 25 років перебування чорноморського флоту російської федерації в Севастополі. Україна на це погодилася в обмін на зменшення ціни російського газу (знижка у вигляді анулювання митних зборів). При цьому угода фактично не надавала жодного зниження ціни на газ.

Раніше у Генпрокуратурі України наголошували, що росія спочатку штучно створювала та накопичувала борг України за поставку природного газу, а потім за його погашення фактично безоплатно розташовувала свій флот на території України. Через «Харківські угоди» збільшилася кількість військових росії на території України.

Надалі ці військові чорноморського флоту разом з іншими російськими військовими вторглися на територію Криму, що призвело до окупації півострова, яка триває з 20 лютого 2014 року. Унаслідок захоплення обʼєктів держвласності Україна зазнала збитків на 1 трильйон 80 мільярдів 352 мільйони гривень.