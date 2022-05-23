«Митниця, за яку соромно». Голова фінкомітету Ради Гетманцев пояснив, як реформувати відомство

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Голова комітету Верховної Ради з питань митної і податкової політики Данило Гетманцев назвав митницю напрямком, «за який соромно» і перерахував, що потрібно там реформувати.

«Що необхідно зробити на митниці? Перше — ввести дуже жорстку військову диктатуру серед чиновників та ієрархію. Вбити клановість. Друге — забезпечити відсутність правоохоронців на митних постах, які є частиною корупційної діяльності. Третє — введення спільного транзиту, коли є єдина база інформації з ЄС і деякими іншими країнами. Система не реалізована, хоча відповідний закон ухвалили ще у 2019 році. Також потрібні спільні пункти пропуску з західними митницями, зараз відкриваємо тільки один. Що ще? Ротації митників», — розповів Гетманцев в інтервʼю «Бабелю».

Що стосується персоналу, то потрібна «жорстка ієрархія і визначені чіткі дії, які призводять до позитивного результату».

«Хоча я особисто пропоную давати можливість військовим після перемоги переводитися на митницю поза конкурсом. Безперечно, після відповідної підготовки», — додав Гетманцев.