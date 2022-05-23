Президент Зеленський: У Десні від авіаудару росіян загинули 87 людей

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Пресслужба Офісу президента України

Після авіаудару по селищу Десна Чернігівської області, якого росія завдала 17 травня, під уламками виявлено 87 тіл загиблих.

Про це під час Всесвітнього економічного форуму 23 травня заявив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні ми закінчили роботи, і у Десні під уламками сьогодні у нас 87 жертв», — повідомив президент.