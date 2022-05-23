У росії допускають, що будуть обговорювати обмін «азовців» на полонених військових, але не на медведчука
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)
У росії заступник глави міністра закордонних справ Андрій Руденко припустив можливість обговорення з Україною обміну українських військових з «Азовсталі».
«Не в моїй компетенції. Обговорюється, напевно, все це обговорюється», — сказав Руденко, відповідаючи на запитання, чи обговорюється з Україною можливість обміну «азовців» на російських військових.
На уточнювальне питання про те, чи допускає МЗС РФ можливість обміну полонених з «Азовсталі», він додав: «Я будь-яку можливість припускаю, яка не суперечить здоровому глузду».
Водночас спікер кремля дмитро пєсков сумнівається в можливості обміну захисників «Азовсталі» на нардепа віктора медведчука. «Це різні категорії», — цитують пєскова російські ЗМІ.
- 20 травня міноборони росії заявило, що з заводу «Азовсталь» у Маріуполі вийшли всі українські військові — 2 439 людей. Далі їх мають обміняти на полонених російських військових.