У росії допускають, що будуть обговорювати обмін «азовців» на полонених військових, але не на медведчука

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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)

У росії заступник глави міністра закордонних справ Андрій Руденко припустив можливість обговорення з Україною обміну українських військових з «Азовсталі».

«Не в моїй компетенції. Обговорюється, напевно, все це обговорюється», — сказав Руденко, відповідаючи на запитання, чи обговорюється з Україною можливість обміну «азовців» на російських військових.

На уточнювальне питання про те, чи допускає МЗС РФ можливість обміну полонених з «Азовсталі», він додав: «Я будь-яку можливість припускаю, яка не суперечить здоровому глузду».

Водночас спікер кремля дмитро пєсков сумнівається в можливості обміну захисників «Азовсталі» на нардепа віктора медведчука. «Це різні категорії», — цитують пєскова російські ЗМІ.