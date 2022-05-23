Затриманий віктор медведчук розповів деталі схем, у яких фігурує Петро Порошенко
- Автор:
- Софія Телішевська
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Офіційний сайт партії «Опозиційна платформа — За життя»
Затриманий Службою безпеки України віктор медведчук, якого підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива.
Описуючи суть схеми, медведчук деталізував роль у ній пʼятого президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом рф, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях.
«Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту — власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна — всі вони ухвалювали рішення, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка», — каже медведчук.
Таким чином, затриманий запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання експрезидента. І зрештою, за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп — до $42 млн. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.
Крім того, медведчук розповів деталі налагодження у 2014—2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих «лднр», тобто у ватажків бойовиків.
«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату починаючи від президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», — пояснив затриманий.
Він назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам нашої держави, — колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.
СБУ продовжує слідчі дії з затриманим, щоб встановити всі факти, обставини, організаторів і учасників вчинених злочинів.
Нагадаємо, у квітні СБУ затримала медведчука після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення росії.
- У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр медведчуку: у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
- Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.
- Інша — незаконне заволодіння ТОВ «Прикарпатзахідтранс» ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.