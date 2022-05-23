Затриманий віктор медведчук розповів деталі схем, у яких фігурує Петро Порошенко

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Затриманий Службою безпеки України віктор медведчук, якого підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Описуючи суть схеми, медведчук деталізував роль у ній пʼятого президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом рф, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

«Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту — власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна — всі вони ухвалювали рішення, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка», — каже медведчук.

Таким чином, затриманий запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання експрезидента. І зрештою, за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп — до $42 млн. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.

Крім того, медведчук розповів деталі налагодження у 2014—2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих «лднр», тобто у ватажків бойовиків.

«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату починаючи від президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», — пояснив затриманий.

Він назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам нашої держави, — колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.

СБУ продовжує слідчі дії з затриманим, щоб встановити всі факти, обставини, організаторів і учасників вчинених злочинів.

Нагадаємо, у квітні СБУ затримала медведчука після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення росії.