Ранкове зведення Генштабу: росія знизила бойову активність на низці напрямків

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На 89-й день війни росія продовжує ракетні обстріли України та наступ на сході, а білорусь розгортає додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загалом рф зосередилася на утриманні зайнятих рубежів, активного наступу немає.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог намагається тримати раніше зайняті рубежі — встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди.

На сході росія намагалась наступати в районі населеного пункту Довгеньке, але Сили оборони відбили наступ. Також ворог не полишає спроб захопити Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник вів бойові дії в районі Олександропілля, але, зазнавши втрат, відступив.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках помітне зниження інтенсивності бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах та обстрілює позиції Сил оборони.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та укріпленні позицій. Обстрілював позиції Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії.

На території Придністровського регіону Молдови значних переміщень особового складу та техніки не зафіксували.

Через втрати ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну.