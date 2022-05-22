Що у світі писали про війну в Україні 22 травня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Кореспондент The Washington Post Сударсан Рагхаван провів кілька днів із групою українських снайперів у Марʼїнці та описав цей досвід у репортажі. На другому етапі війни в Україні ключові події відбуваються в невеликих поселеннях на кшталт Марʼїнки ― там росіяни намагаються проштовхнутися на південь від Ізюму та на захід від контрольованих сепаратистами територій, щоб захопити весь Донбас. Українці чинять шалений опір, і щоб дослідити теперішній характер війни на сході України, Рагхаван відвідав Мар’їнку. Кілька днів він провів із п’ятьма снайперами, які до 24 лютого були цивільними учасниками стрілецького клубу в Дніпрі. Коли росія вторглася, ці п’ятеро увійшли до добровольчого загону. Для трьох із них Мар’їнка — перша фронтова місія. Кореспондент описує групу як «строкату бригаду», в яку входять тренер із боксу, бізнесмен, двоє будівельників і жонглерка вогнями в цирку. Оксана, єдина жінка в групі, боїться бути засудженою за те, що, будучи жінкою, вона виконує цю роботу, і попросила не вказувати у статті її прізвище. Брат Оксани, актор і любитель авіації, виготовив саморобні бомби, які кріпляться до дронів. Згодом Оксана скинула їх на групу росіян. Крім снайперської роботи, одним із ключових завдань цієї групи є спостереження, і Рагхаван описує ризики та небезпеки, через які група проходить під час виконання завдань.

Американський сенатор-республіканець Мітт Ромні, який у 2012-му балотувався на пост президента, написав гостьовий есей на The New York Times, де наводить свої думки щодо подальшого розвитку подій в Україні. Сенатор Ромні вважає, що світ повинен «уявити немислиме» і розробити план реагування, якщо путін все ж вирішить застосувати ядерну зброю. Із вторгненням в Україну російський президент уже довів, що готовий до нелогічних та невдалих рішень, і в якийсь момент він може піти ва-банк. Сенатор вважає, що вільний світ ні в якому разі не повинен переставати підтримувати Україну. Догодити агресору ― це все одно, що «платити канібалу, щоб він з’їв вас останнім», пише Ромні. Логічним рішенням для путіна було б використовувати свої маріонеткові ЗМІ, щоб перетворити поразку на перемогу, але якщо він вирішить застосувати замість цього ядерну зброю — буде кілька варіантів. Наприклад, в Україну можуть увійти війська НАТО, а США можуть поставити ультиматум для всіх країн включно з Китаєм: ви або з нами, або з росією. Будь-яка нація, яка вирішить залишитися з росією після цього справді обурливого рішення, стала б тоді світовим вигнанцем, пише Ромні.

Українська природа страждає від російських окупантів не менше, ніж міста чи люди. Рятувальники не можуть дістатися до місць лісових пожеж через те, що проїзди туди заміновано. Ґрунти засмічено важкими металами, пальне отруює ґрунтові води, вибухи нищать дерева й кущі. Кореспондентка CNN побувала на територіях довкола Ірпеня з місцевими мешканцями, щоб описати історію українських втрат у війні із цього ракурсу. І, як і стосовно інших втрат, за ці росія також має заплатити. Одразу кілька природозахисних організацій ― від локальних на кшталт львівської «Екологія. Право. Людина» до міжнародного Центру природоохоронних ініціатив ведуть облік територій, які істотно постраждали через війну. Зараз у пріоритеті перемога, збереження людських життів та відновлення цивільної інфраструктури, визнає CNN. Але свого часу черга дійде й до довкілля.