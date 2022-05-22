Мінʼюст подав позов про заборону проросійських партій

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Міністерство юстиції подало позов про заборону проросійських партій.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Документи подали до Восьмого апеляційного адміністративного суду, розташованого у Львові. «Позов стосується не тільки ОПзЖ, але й інших партій, згаданих у рішенні РНБО. Необхідна доказова база зібрана. Найбільш повною вона є щодо діяльності ОПзЖ, тому що ця партія найактивніше займала проросійську позицію та комунікувала її», — зазначив міністр Денис Малюська.

Він повідомив, що перші судові рішення про заборону діяльності проросійських партій очікуються вже влітку: суд має розглянути протягом місяця справу в першій інстанції. Якщо буде апеляційна скарга, вона також буде розглядатися щонайбільше місяць.

Що стосується окремих політиків, до них також можуть бути застосовані «заходи відповідальності». «Якщо політик сприяв агресору, військам агресора, підтримував агресію тощо, до такої особи можуть бути застосовані санкції у вигляді блокування активів за рішенням РНБО, а потім, за позовом органів державної влади до Вищого антикорупційного суду, активи таких осіб можуть бути конфісковані в дохід держави. І це лише один зі способів притягнення до відповідальності проросійських політиків», — зазначив Малюська.