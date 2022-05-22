МОЗ: В Україні не зафіксовано випадків мавпячої віспи

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В Україні випадків захворювання на мавпячу віспу поки не зафіксовано.

Про це повідомляється на сторінці відомства.

Там пояснили, що інфікування відбувається через прямий контакт з кровʼю, слиною, ураженою шкірою чи слизовою інфікованих осіб. Інкубаційний період коливається від 5 до 21 дня. У перші 5 днів основні симптоми — сильний головний біль, лихоманка, збільшення лімфатичних вузлів, біль у мʼязах та у спині, сильна слабкість. Після цього настає період висипки (в першу чергу — на обличчі), який може тривати до 3 тижнів. Захворювання діагностується ПЛР-тестуванням.

Як пише Reuters, станом на 21 травня у 12 державах було зареєстровано 92 підтверджених випадки та 28 імовірних випадків мавпячої віспи.