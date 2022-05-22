За добу під вогнем росіян опинилися 12 населених пунктів Донецької області. Є загиблі та поранені

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Національна поліція

За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Є загиблі та поранені. Російські окупанти зруйнували 58 цивільних об’єктів: понад 40 житлових будинків, школу, музичну школу, інститут, підприємства, об’єкти життєзабезпечення.

Про це повідомляє Національна поліція.

Під ворожим вогнем опинился Бахмут, Соледар, Авдіївка, Святогірськ, Миколаївка, Торецьк, Залізне, Райгородок, Ласточкине, Первомайське, Ярова, Сіль.

Російські війська обстріляли цивільних з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню «Град».

Поліцейські задокументували воєнні злочини рф та відкрили відповідні кримінальні провадження.