Армія росії обстрілює Харків та область — 11 людей поранені

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Стас Козлюк / «Бабель»

Минулої доби російські війська обстрілювали Харків та інші населені пункти регіону. В області тривають бойові дії.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пʼять мирних мешканців поранені на Салтівці в Харкові. Також окупанти обстріляли селище Шевченкове у Лозівському районі та Чугуївський райони — там троє поранених. Ще троє людей травмовані у місті Дергачі.

На Харківському напрямку російська армія, як і в попередні дні, намагається утримати займані рубежі та не допустити подальшого просування ЗСУ.

На Ізюмщині російські окупанти готуються відновити наступ та ведуть обстріли в районах Вірнопілля, Дібрівного та Довгенького. Але Збройні Сили України тримають позиції та не допускають просувань ворога.