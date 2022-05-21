Посол України у США розповіла, як саме розподілять $40 мільярдів допомоги від Штатів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Giorgio Trovato / Unsplash
Посол України у США Оксана Маркарова розповіла, як розподілять $40 мільярдів допомоги від Штатів. Майже $24 мільярди підуть на військову допомогу.
Про це вона написала у своєму Facebook.
«Важливо, що президент Байден його підписав не після повернення з офіційного візиту з Кореї, а організував доставку і підписання документу в Кореї для прискорення. Бо час і безперервність підтримки дуже важливі для України!» — зазначила вона.
Маркарова повідомила, що $23,75 мільярда піде безпосередньо на військову допомогу як Україні, так і союзникам США у Європі. Ці кошти будуть розподілені так:
- $6 мільярдів — на Ініціативу сприяння безпеці України, включно з наданням озброєння, військового обладнання, підготовки, логістичної підтримки, матеріально-технічного забезпечення, розвідувальної підтримки;
- $4 мільярди — на програму Іноземного військового фінансування Держдепу США як додаткова підтримка Україні та країнам східного флангу НАТО для розбудови та зміцнення їхніх оборонних спроможностей;
- $8,7 мільярда — на поповнення американських запасів озброєння та військової техніки, що були надані Україні;
- $3,9 мільярда — Європейському командуванню операцій для підтримки місій, розвідувальну підтримку, додаткове озброєння та обладнання;
- $550 мільйонів — на придбання критично важливих боєприпасів для збільшення запасів Міноборони США та розробку стратегій захисту систем, визначених для можливого майбутнього експорту;
- $600 мільйонів — для зменшення існуючих обмежень промислової бази, щоб пришвидшити виробництво ракет і розширити спроможності з видобутку критично важливих мінералів.
Ще $9 мільярдів підуть на фінансову допомогу Україні, а саме:
- $8 мільярдів — на надання прямої бюджетної підтримки;
- $400 мільйонів — на підтримку правоохоронних органів і забезпечення верховенства права в Україні, зокрема для проведення розслідувань і документування воєнних злочинів;
- $100 мільйонів — на забезпечення захисту від наслідків хімічних, біологічних та ядерних загроз і на розширення програм розмінування;
- $500 мільйонів — на підтримку ЄБРР із забезпечення економічних та енергетичних потреб України.
Також $6,58 мільярда буде витрачено на гуманітарну допомогу Україні, а саме:
- $350 мільйонів — для надання гуманітарної допомоги біженцям з України;
- $4,35 мільярда — для надання продовольчої допомоги людям по всьому світу, що страждають від голоду через війну росії проти України;
- $150 мільйонів — для допомоги країнам, зокрема Україні, щоб помʼякшити вплив від зростання цін на продукти харчування;
- $900 мільйонів — для надання допомоги біженцям з України на території США, зокрема для проживання, вивчення англійської мови, посттравматичну підтримку, навчання у школах тощо;
- $760 мільйонів — для попередження та реагування на глобальну продовольчу небезпеку;
- $54 мільйони — для надання медичної допомоги біженцям з України на території США;
- $20 мільйонів — на додаткову гуманітарну допомогу.
Крім цього, $67 мільйонів витрать на допомогу заходам Мінюсту США з арешту та продажу конфіскованого майна, $52 мільйони — на заходи Мінфіну США з відстеження російської фінансової активності, а $327 мільйонів — на відновлення роботи американської дипмісії в Україні.