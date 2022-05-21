Новини

Посол України у США розповіла, як саме розподілять $40 мільярдів допомоги від Штатів

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Giorgio Trovato / Unsplash

Посол України у США Оксана Маркарова розповіла, як розподілять $40 мільярдів допомоги від Штатів. Майже $24 мільярди підуть на військову допомогу.

Про це вона написала у своєму Facebook.

«Важливо, що президент Байден його підписав не після повернення з офіційного візиту з Кореї, а організував доставку і підписання документу в Кореї для прискорення. Бо час і безперервність підтримки дуже важливі для України!» — зазначила вона.

Маркарова повідомила, що $23,75 мільярда піде безпосередньо на військову допомогу як Україні, так і союзникам США у Європі. Ці кошти будуть розподілені так:

Ще $9 мільярдів підуть на фінансову допомогу Україні, а саме:

Також $6,58 мільярда буде витрачено на гуманітарну допомогу Україні, а саме:

Крім цього, $67 мільйонів витрать на допомогу заходам Мінюсту США з арешту та продажу конфіскованого майна, $52 мільйони — на заходи Мінфіну США з відстеження російської фінансової активності, а $327 мільйонів — на відновлення роботи американської дипмісії в Україні.