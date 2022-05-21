Посол України у США розповіла, як саме розподілять $40 мільярдів допомоги від Штатів

Новини

Giorgio Trovato / Unsplash

Посол України у США Оксана Маркарова розповіла, як розподілять $40 мільярдів допомоги від Штатів. Майже $24 мільярди підуть на військову допомогу.

Про це вона написала у своєму Facebook.

«Важливо, що президент Байден його підписав не після повернення з офіційного візиту з Кореї, а організував доставку і підписання документу в Кореї для прискорення. Бо час і безперервність підтримки дуже важливі для України!» — зазначила вона.

Маркарова повідомила, що $23,75 мільярда піде безпосередньо на військову допомогу як Україні, так і союзникам США у Європі. Ці кошти будуть розподілені так:

$6 мільярдів — на Ініціативу сприяння безпеці України, включно з наданням озброєння, військового обладнання, підготовки, логістичної підтримки, матеріально-технічного забезпечення, розвідувальної підтримки;

$4 мільярди — на програму Іноземного військового фінансування Держдепу США як додаткова підтримка Україні та країнам східного флангу НАТО для розбудови та зміцнення їхніх оборонних спроможностей;

$8,7 мільярда — на поповнення американських запасів озброєння та військової техніки, що були надані Україні;

$3,9 мільярда — Європейському командуванню операцій для підтримки місій, розвідувальну підтримку, додаткове озброєння та обладнання;

$550 мільйонів — на придбання критично важливих боєприпасів для збільшення запасів Міноборони США та розробку стратегій захисту систем, визначених для можливого майбутнього експорту;

$600 мільйонів — для зменшення існуючих обмежень промислової бази, щоб пришвидшити виробництво ракет і розширити спроможності з видобутку критично важливих мінералів.

Ще $9 мільярдів підуть на фінансову допомогу Україні, а саме:

$8 мільярдів — на надання прямої бюджетної підтримки;

$400 мільйонів — на підтримку правоохоронних органів і забезпечення верховенства права в Україні, зокрема для проведення розслідувань і документування воєнних злочинів;

$100 мільйонів — на забезпечення захисту від наслідків хімічних, біологічних та ядерних загроз і на розширення програм розмінування;

$500 мільйонів — на підтримку ЄБРР із забезпечення економічних та енергетичних потреб України.

Також $6,58 мільярда буде витрачено на гуманітарну допомогу Україні, а саме:

$350 мільйонів — для надання гуманітарної допомоги біженцям з України;

$4,35 мільярда — для надання продовольчої допомоги людям по всьому світу, що страждають від голоду через війну росії проти України;

$150 мільйонів — для допомоги країнам, зокрема Україні, щоб помʼякшити вплив від зростання цін на продукти харчування;

$900 мільйонів — для надання допомоги біженцям з України на території США, зокрема для проживання, вивчення англійської мови, посттравматичну підтримку, навчання у школах тощо;

$760 мільйонів — для попередження та реагування на глобальну продовольчу небезпеку;

$54 мільйони — для надання медичної допомоги біженцям з України на території США;

$20 мільйонів — на додаткову гуманітарну допомогу.

Крім цього, $67 мільйонів витрать на допомогу заходам Мінюсту США з арешту та продажу конфіскованого майна, $52 мільйони — на заходи Мінфіну США з відстеження російської фінансової активності, а $327 мільйонів — на відновлення роботи американської дипмісії в Україні.