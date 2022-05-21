Події 21 травня в огляді «Бабеля»: окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, Байден підписав закон про виділення $40 мільярдів

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Напередодні в Харкові через російський обстріл загорівся ринок у Київському районі. Горіли торгові павільйони на площі 1 000 кв. м. Після опівночі пожежу вдалось загасити. Уночі по передмістю Миколаєва знову вдарили реактивні системи залпового вогню, влучили в обʼєкт приміської інфраструктури, постраждалих немає. Загалом за останню добу було приблизно 70 обстрілів з мінометів та артилерії ― по позиціях військових і по мирних жителях. На Луганщині росіяни вбили шістьох людей ― обстріляли школу, у підвалі якої від початку війни ховалися жителі нових районів Сєвєродонецька. Дві людини загинули на місці, ще трьох госпіталізували. Двоє загиблих та поранена ― члени однієї родини. Окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом

У Маріуполі окупанти знову спробували відновити водопостачання міста ― вода заповнила вулиці. Такі спроби можуть призвести до епідемії та отруєння брудною водою.

Обʼєднання BABYLON`13 опублікувало фільм-прощання, який зняв голова пресслужби полку «Азов» Дмитро «Орест» Козацький. Він був на «Азовсталі» від початку оточення Маріуполя. Ці кадри ― останній день на зруйнованому заводі перед тим, як захисників звідти вивели.

На Донеччині правоохоронці евакуювали монахів, чий скит на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних радість» Святогірської лаври був знищений росіянами. Поліцейські разом із військовими, прикордонниками та Теробороною вмовили мешканців скиту виїхати в безпечніше місце. Евакуаційним транспортом правоохоронці вивезли понад 40 жінок, 20 дітей та чоловіків. Крім того, сьогодні з Сєвєродонецька, Лисичанська та Білогорівки евакуювали 57 людей, а в міста завезли гуманітарні вантажі.

Президент Володимир Зеленський в інтервʼю у спільному телемарафоні заявив, що для України вийти без зайвих втрат на лінію, яка була до 24 лютого, ― це перемога. Він також прокоментував ситуацію на «Азовсталі», сказавши, що багато обговорював цю ситуацію з Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем та Францією, і наразі вихід бійців та обмін був єдиним варіантом їх врятувати.

Президент США Джо Байден підписав закон про $40 мільярдів для допомоги Україні. Тим часом росія заборонила вʼїзд 963 американським діячам, серед яких є й Байден.

Україні виділять додатковий кредит у розмірі понад $181 мільйон. Про це в Німеччині на зустрічі міністрів фінансів країн G7 оголосила міністр фінансів Канади Христя Фріланд. Разом з уже наданою фінансовою допомогою фінансовий внесок Канади в Україні цього року становитиме $1,5 мільярда. Ці кошти є доповненням до військової та гуманітарної допомоги.

Премʼєр-міністр Португалії Антоніу Кошта відвідав Ірпінь. «Я став свідком жорстоких, свавільних і невиправданих нападів. Війна завжди торкається безневинних людей. Сімʼї, у яких тут було життя, робота, їхній район, змушені були покинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирних жителів», ― зазначив він.

Російське видання «Важные истории» ідентифікувало одного з підозрюваних у розстрілах мирних жителів Бучі, присутнього на відео, яке опублікувало видання The New York Times. Ним виявився російський десантник Чингіз Атантаєв. На це вказують сервіси розпізнавання облич і деталі його біографії. Атантаєв є уродженцем Магадану, але багато років живе у Пскові, де дислокуються 104 і 234 десантно-штурмові полки, які причетні до вбивств у Бучі.