Премію імені Гонгадзе отримали фотографи Чернов та Малолєтка за репортажі з блокадного Маріуполя

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Євген Малолєтка / «Бабель»

Премію імені Георгія Гонгадзе у 2022 році отримали фотокореспонденти Мстислав Чернов та Євген Малолєтка за репортажі з блокадного Маріуполя. Вони опинилися там на початку вторгнення і висвітлювали події та обстріли міста понад два тижні.

Про це пише «Детектор медіа».

«Їхні візуальні свідчення роблять і нас, і весь світ враженими свідками подій сьогоднішньої війни, її жахів та подвигів. Ви не можете залишитись осторонь, забути ті сцени, очі, людей. Ці матеріали є свідченням підлості й підступності агресора. І водночас свідченням трагедії усього людства у війні», — сказав під час вручення член капітули премії, декан Києво-Могилянської бізнес-школи Олександр Саврук.

Мстислав Чернов — журналіст Associated Press, фотограф, військовий кореспондент, президент Української асоціації професійних фотографів. Євген Малолєтка — фотокореспондент. Почав кар’єру фотографа 2009 року. Як фрілансер співпрацював з Associated Press, Al Jazeera та Der Spiegel.

Зокрема, журналісти змогли зафіксувати на фото та відео момент російського авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі.

Крім цього, спеціальну відзнаку присудили посмертно фотографу Максу Левіну, який зник під Києвом у березні, а його тіло знайшли вже після деокупації.