CIT: Через півтора-два місяці Україна буде готова перейти до масштабного контрнаступу

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Очільник групи дослідників Conflict Intellegence Team Руслан Левієв вважає, що Україна за півтора-два місяці перейде до масштабного контрнаступу у війні з росією. Водночас армія рф не матиме можливості далі наступати наявними силами.

Про це він заявив у інтервʼю виданню Meduza.

«Приблизно через півтора-два місяці українська сторона розпочне масштабний контрнаступ. Запит на це в суспільстві дуже сильний. Українські генерали та сам Зеленський у цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є. Воєнний стан в Україні запроваджено. Нова техніка вже зʼявляється. Через півтора-два місяці ми побачимо перелом ситуації на користь України. Швидше за все, вони почнуть із Донбасу і намагатимуться відрізати шляхи постачання російської армії», — вважає Левієв.

За його словами, російська армія постійно зменшує і зменшує свої плани, але найближчим часом війна перейде в позиційні бої, коли лінія фронту майже не змінюватиметься. У росії досі не хочуть проводити мобілізацію, а без неї досягнути поставлених цілей неможливо.

«Якщо робити мобілізацію правильно, вона допоможе вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і захопити їх. Якщо робити неправильно, нічого не зміниться, і все буде так само, як зараз. Якщо не дати хоча б місяць-два на підготовку, користі від мобілізованих буде мало», — зазначає він.

Однак Левієв підкреслює, що якщо росія дійсно хоче перемогти у війні, то мобілізацію потрібно оголошувати вже зараз. Однак навіть з нею захопити Київ вже точно не вдасться, бо армія рф втратила багато військової техніки та ракет, а найбільш боєздатні підрозділи зазнали серйозних втрат.

Крім цього, у групі CIT фіксують значну кількість російських військових, які відмовляються їхати воювати в Україну.

«Стає дедалі більше «відмовників», які відмовляються їхати на лінію фронту чи навіть на кордон. У різних частинах, за оцінками, їх від 30 до 40%. Їхню реальну кількість приховують від начальства, тому вищі командири не знають дійсної кількості військ, що перебувають на кордоні», — пояснив він.