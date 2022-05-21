Вечірнє зведення Генштабу: окупанти намагаються повністю захопити Луганщину та не допустити ЗСУ до кордону біля Харкова

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на вечір 21 травня. Російська армія намагається вийти на адміністративні кордони Луганської області, а також не допустити ЗСУ до кордону з рф біля Харкова.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

Найбільшу активність росіяни і далі проявляють на сході.

На Сіверському напрямку росія обстріляла селища Семенівка, Блешня, Гірськ Чернігівської області, а також вдарила ракетами по об’єктах у Житомирській та Полтавській областях.

На Слобожанському напрямку російська армія веде бойові дії, аби утриматись на своїх рубежах та не пропустити ЗСУ до державного кордону — для цього були авіаудари та обстріли авіацією сіл та селищ Харківської області: Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка і Тернова.

Окупанти готуються до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Протягом дня російська армія артилерією обстрілює райони селищ Велика Комишуваха та Довгеньке Харківської області.

На Донецькому напрямку росія намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. По позиціях українських військових та цивільних обʼєктах росія бʼє всім спектром озброєння, включно з авіацією. Були також авіаудари по об’єктах цивільної інфраструктури в районах міст Врубівка Луганської області та Бахмут Донецької області.

росія готується до наступу на Лиманському напрямку.

За підтримки авіації та артилерії російська армія намагалася штурмувати в районах селищ Липове, Василівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області, але успіху не мала. Крім цього, росія вдарила авіацією по селу Микільське Волноваського району Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росія не наступає, але обстрілює цивільну інфраструктуру в районі селищ Времівка Донецької області, Ольгівське, Затишшя, Гуляй-Поле, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили. Зараз вони зосереджені на тому, аби утримати зайняті рубежі та обстрілюють з мінометів та артилерії населені пункти, які безпосередньо наближені до лінії зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

росія продовжує приховану мобілізацію. Так, до лав збройних сил росії залучають людей, які перебувають на тимчасово зайнятій окупантами території України. Для посилення угруповань росія формує резерви зі складу 36 загальновійськової армії східного військового округу та активно використовує військово-транспортну авіацію для перекидання живої сили та матеріально-технічних засобів до прикордонних з Україною районів.