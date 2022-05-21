В Австралії на парламентських виборах перемогла опозиція
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Dan Freeman / Unsplash
Керівна коаліція в Австралії, яка складається з Ліберальної та Національної партій, програє парламентські вибори. Чинний премʼєр Скотт Моррісон уже визнав поразку.
Про це пише ABC.
За результатам підрахунку понад 58% голосів опозиційна Лейбористська партія вже здобуває 72 місця в парламенті, а керівна коаліція — 55. Ще 12 місць відійдуть іншим партіям. Водночас доля 13 місць поки невідома. Для більшості у парламенті потрібно 76 мандатів.
Лідер опозиції Ентоні Албанезе вже виступив із промовою, в якій заявив, що перемога на виборах стане для нього «неймовірною честю». Саме Албанезе з великою ймовірністю стане наступним премʼєром Австралії.
Як опозиція ставиться до війни в Україні?
Допомогу Україні у війні з росією підтримували всі парламентські партії Австралії. Тому навіть за зміни влади позиція Австралії не зміниться. Сам Албанезе ще в середині березня чітко озвучив свою позицію щодо підтримки України та запевнив, що Австралія продовжить надавати Україні військову та фінансову підтримку, запроваджувати санкції проти росії та допомагати українським біженцям.