Байден підписав закон про $40 мільярдів допомоги Україні

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Joe Biden / Twitter

Президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення $40 мільярдів допомоги Україні, яка бореться з повномасштабним вторгненням росії.

Про це повідомляє Білий дім.

Президент підписав документ у суботу. Законопроєкт, серед іншого, передбачає виділення $19,7 мільярда Міністерству оборони США для допомоги Україні та $6 мільярдів — на пряму безпекову підтримку України.

Ще $4 мільярди направлять на закордонне військове фінансування України та інших країн, яких так чи інакше торкнулось російське вторгнення в Україну, щоб допомогти їм придбати озброєння.