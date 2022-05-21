ГУР: Мешканці окупованого Донбасу намагаються саботувати вказівки росіян і співпрацюють з українськими правоохоронцями

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Мешканці окупованих територій активізують співпрацю з розвідувальними та правоохоронними органами України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Населення Донбасу намагається саботувати вказівки загарбників та уникати будь-якої співпраці з органами окупаційної влади.

Після повного розгрому захисниками України кількох підрозділів, до складу яких входили насильно мобілізовані мешканці Донбасу, чоловіки з Донеччини та Луганщини категорично відмовляються воювати у збройних силах рф.

За даними розвідки, російські окупаційні адміністрації отримали з москви термінову вказівку проводити невідкладні заходи для підняття бойового духу окупантів і серед населення тимчасово непідконтрольних Україні територій. Завезені до Донецька та Луганська російські пропагандисти знімають агітаційні ролики та фільми про успіхи й перемоги, організовують концерти, створюють музеї бойової слави.

В «мвд лнр» нещодавно відкрилася виставка «Нацизм на Украине». Окупанти бездарно намагалися видати предмети часів Другої світової війни за особисті речі сучасних захисників України.

«Інформацію про злочинну діяльність причетних до відкриття цієї виставки осіб, за власною ініціативою одночасно передали до органів української влади кілька десятків патріотично налаштованих донеччан», — повідомила розвідка.