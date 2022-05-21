Художник, який облив синьою і жовтою фарбами міськраду Євпаторії та кинув у неї коктейль Молотова, перебуває у СІЗО Симферополя «на карантині»
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Художник із Євпаторії Богдан Зіза, який 16 травня облив синьою і жовтою фарбами двері міської адміністрації та кинув у будівлю коктейль Молотова, зараз перебуває у Сімферопольському СІЗО «на карантині».
Про це виданню «Ґрати» повідомили джерела у слідчому ізоляторі.
Кримське управління фсб підозрює Зізу в підготовці теракту. Його не змогли затримати відразу, але потім вирахували на камерах спостереження.
Після затримання у кримських ЗМІ та Telegram-каналах зʼявилося відео, на якому Зіза визнав, що провів акцію в Євпаторії, вибачився за неї та сказав, що готовий «спокутувати свою провину непосильною працею».
На сайті «міського суду» Євпаторії інформації про арешт або розгляд адміністративної справи щодо Богдана Зізи немає.
- З моменту затримання до цього часу близькі художника та правозахисники не мали жодної інформації про нього.