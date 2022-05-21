Володимир та Олена Зеленські дали велике інтервʼю українським журналістам — ось головне з цієї розмови

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Сьогодні, 21 травня, президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська дали велике інтервʼю українським журналістам в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Ось найголовніше з того, що сказали президент та перша леді: