Новини

Володимир та Олена Зеленські дали велике інтервʼю українським журналістам — ось головне з цієї розмови

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Сьогодні, 21 травня, президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська дали велике інтервʼю українським журналістам в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Ось найголовніше з того, що сказали президент та перша леді: