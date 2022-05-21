Володимир та Олена Зеленські дали велике інтервʼю українським журналістам — ось головне з цієї розмови
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Сьогодні, 21 травня, президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська дали велике інтервʼю українським журналістам в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Ось найголовніше з того, що сказали президент та перша леді:
- Володимир Зеленський: «Я розумію, де міце України у світі. Тому що зараз саме виборюється місце України у світі. Це наш курс дипломатії — місце України серед рівних, а вже потім — у Євросоюзі чи в оборонних союзах, або в альянсах... Це інше — це вже результати цієї послідовної політики».
- Володимир Зеленський про те, чому з ним залишилось дуже мало людей, які починали разом із ним його політичний шлях: «Політика змінює людей. Не хочу використовувати банальне слово «кумівство», але я вважаю, що немає дуже своїх і дуже чужих у політиці. Політика змінює ситуацію, і треба бігти. Війна також змінила — не всі побігли далі. Хтось побіг в інший бік, хтось — трошки далі, а хтось навіть за кордон побіг... Але ці люди біжать від себе — не від України. Залишаються найнадійніші».
- Володимир Зеленський про закінчення війни та перемовини з рф: «Я дійсно думав, що закінчити можна суто діалогом. Але війна буде кривава, вона буде в бою. Але кінцівка точно буде в дипломатії, тому що є деякі речі, які інакше, окрім за столом перемовин, ми не зможемо завершити. Тому що ми хочемо повернути все. А російська федерація хоче не віддати нічого».
- Володимир Зеленський про те, чи дійсно він не вірив, що почнеться війна: «Ми жили в постійній війні. Нічого більшого не виявилося, ніж те, про що нам говорили. Я би почав цю розмову про цей наступ з вересня-жовтня: про те, як ми готувалися, і те, що відбувалося, які були меседжі, економічні кроки... Цей гібридний артобстріл почався ще восени».
- Олена Зеленська про ранок 24 лютого: «Я пам’ятаю, що прокинулася від дивних звуків за вікном, як усі, мабуть. Темно, була майже ніч тоді, дивлюся, Володимира поруч немає, я пішла до сусідньої кімнати, знайшла його, він був одягнений у костюм, але без краватки. Авжеж, я запитала, що відбувається. Він сказав тільки: «Почалося».
- Володимир Зеленський про те, наскільки до 24 лютого був готовий: «До тих сил, які використала росія... Думаю, що на сьогодні з таким обʼємом сил жодна країна Європи не впоралася б. Ми в 28 разів менше, ніж росія, хоча країна велика. По наших цифрах нам була потрібна армія 260 тисяч, а бойових там було 120 тисяч. Я підписав перший указ на початку 2022 року, коли бачив усі цифри — плюс 100 тисяч на наступний рік. Але плюс 100 тисяч не змогли би зупинити їх. Чи можна було підготуватись до цієї війни? Я вважаю, що ми були непогано підготовлені. Вони не знали про багато речей, і потім вони отримали все це».
- Володимир Зеленський про те, хто захищав Маріуполь на заводі «Азовсталь»: «Можна сказати тільки одне — що це абсолютно героїчні люди. Всюди говорили, що там тільки нацгвардійці, але там 400 прикордонників було, багато з них поранені, загинули. Нацгвардійці, десантники окремо, поліцейські, навіть представники Служби безпеки України… медики, військові медики, звичайні люди, місцеві. Тому там велика кількість героїчних людей».
- Володимир Зеленський про евакуацію людей з «Азовсталі»: «На цю хвилину я знаю, що відбувається також вивезення. Я думаю, що найближчим часом (не днями), завершиться вивезення всіх. Структура складна. Домовлялися про те, що розблокуванням будуть займатися посередники, західні партнери. Я домовлявся з Туреччиною, Швейцарією, з Ізраїлем, спочатку — із Францією, через стосунки лідерів з російською федерацією. Коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати неможливо. Хоча, чесно скажу, я десятки і сотні разів детально проговорював з лідерами інших держав те, щоб надати відповідну зброю нашим військовим, щоб військовим шляхом ми дійшли до Маріуполя, заради того, щоб розблокувати цих людей».
- Олена Зеленська про психологічне здоровʼя українців: «Зараз я розпочинаю великий проєкт — це національна програма психологічного здоров’я українців. Не хочу наврочити, казати про страшні наслідки війни, але ми всі отримуємо психологічний тиск, майже кожен з нас може мати психологічні проблеми і під час війни, і після її закінчення. Є окремі категорії населення, на які війна впливає найбільше: це діти, літні люди, люди, які втратили свої домівки, які втратили близьких, це військові, які повертаються з війни. Ми зараз розгорнули велику роботу з цього приводу. У нас є підтримка Всесвітньої організації охорони здоров’я, ми здобуваємо експертизу та допомогу від країн, які її мають, наприклад, чудові протоколи у США, Ізраїлю.
- Володимир Зеленський про перемогу: без зайвих втрат вийти на лінію, яка була до 24 числа, — це для України на сьогодні перемога. «Найцінніше — зберегти більше людей, військових. Не треба бути дуже жадібними на цей момент, незважаючи на те, що це не до кінця справедливо. Тому що справедливість — коли ми заберемо все. Точно наша держава все поверне», — зазначив він.