Військові рф знищують Сєвєродонецьк — на околицях міста точаться бої

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Під час обстрілів росіяни влучили в школу в Сєвєродонецьку, де ховалися люди. Дві людини загинули на місці, ще трьох госпіталізовано.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також вчора ввечері поблизу свого будинку в Сєвєродонецьку загинули чоловік і жінка.

«росіяни знищують Сєвєродонецьк, як Маріуполь», — зазначив голова ОВА. На околицях міста точаться бої.

Також російські обстріли вбили двох жінок у Лисичанську та Привіллі.

росіяни відкрили вогонь по обʼєднанню «Азот» — там зайнялася градирня, пожежу ліквідували, полумʼя не розповсюдилося на виробничі цехи, що поряд. У Лисичанську виникла пожежа у бункері з вугіллям на шахті.

Лише за день в області росіяни зруйнували близько 50 будинків.

«Плани ворога — оточити область, або зробити з неї згарище, як у Попасній», — каже Сергій Гайдай.