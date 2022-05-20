Країни Балтії відмовляються від російської електроенергії

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Pixabay / Alberto Sanchez

Європейська енергетична біржа Nord Pool припиняє торги російською електроенергією. Країни Балтії більше не купуватимуть електрику з росії.

Про це пише пресслужба Міністерства енергетики Литви.

«Ми повинні припинити фінансувати російську військову машину», — заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейви.

Він зазначив, що це не лише крок до енергетичної незалежності Литви, але й знак солідарності з Україною.

Потреби Литви в енергоресурсах задовольняються через Клайпедський LNG-термінал з вантажами зі США, завдяки місцевому виробництву та імпорту з країн ЄС через Швецію, Польщу та Латвію. Від російської нафти країна відмовилася місяць тому.

Згодом у своєму Twitter литовський оператор електричних систем Litgrid повідомив, що таке рішення означає, що жодна країна Балтії більше не купуватиме російську електроенергію.