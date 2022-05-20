Правоохоронці ідентифікували командира роти армії рф, який наказував убивати цивільних на Київщині

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Правоохоронці ідентифікували особу командира роти 64 мотострілецької бригади російської армії. Він віддавав накази вбивати цивільних на Київщині.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у своєму Facebook.

«Це 30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко — командир роти 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ зс рф у складі 35 загальновійськової армії. Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області спільно із поліцейськими викрили його у порушені законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством», — зазначила вона.

За її словами, цей військовий був «старшим» під час окупації Липівки Бучанського району Київської області. Без його дозволу мешканці села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу.

Венедіктова повідомила, що на виконання наказів Литвиненка його підлеглі військові поранили цивільного чоловіка на подвірʼї, а потім розстріляли з танку його будинок. Поранений чоловік згорів разом із будинком.