росія з 21 травня повністю перекриє газ Фінляндії. Це всього 5% потреб фінів у енергетиці

Новини

Getty Images / «Бабель»

Російська компанія «Газпром» попередила фінську компанію Gesum, що з 21 травня повністю припиняє постачати газ Фінляндії. Причиною цього стала відмова фінів платити за газ у рублях.

Про це пише пресслужба Gesum.

Фінляндія планує замінити цю кількість газу за допомогою газопроводу Balticconnector з Естонії. Там наголосили, що продовжать постачати газ своїм клієнтам.

Водночас компанія планує подати до суду на «Газпром» через вимогу платити за газ у рублях, тому що це порушує умови контракту. Однак природний газ становить лише 5% потреб Фінляндії в енергоресурсах.