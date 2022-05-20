НБУ дозволив банкам продавати іноземну валюту за «необмеженим курсом»

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Національний банк України скасував обмеження для банків на продаж іноземної валюти. Тепер вони зможуть продавати українцям готівкову валюту за будь-яким курсом.

Про це пише Нацбанк у своєму Facebook.

Раніше банкам дозволялося продавати валюту за курсом не більшим за 10% від встановленого НБУ. Сам же Нацбанк заморозив курс на рівні 29,55 грн.

«Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, поліпшить умови роботи легальних суб’єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій», — зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Також Нацбанк зменшив щомісячний ліміт на зняття готівки за кордоном з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). Це дозволить зменшити кількість капіталу, який вивозиться та витрачається за кордоном.