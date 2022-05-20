Країни G7 домовилися виділити Україні майже $20 мільярдів фінансової допомоги

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Giorgio Trovato / Unsplash

Країни «Великої сімки» спільно з міжнародними фінансовими інституціями домовилися надати Україні майже $20 мільярдів фінансової допомоги.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів країн G7.

На зустрічі були присутні міністри фінансів США, Німеччини, Канади, Японії, Італії, Великої Британії та Франції. Крім них, були також представники Міжнародного валютного фонду, Світового банку та інших фінансових інституцій. По відеозвʼязку підключалися премʼєр-міністр України Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко.

Також країни G7 привітали пропозицію Євросоюзу надати Україні €9 мільярдів макрофінансової допомоги. На підтримку українських державних і приватних підприємств Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією виділять ще $3,4 мільярда.

У спільній заяві наголошується, що «Велика сімка» продовжить підтримувати Україну, зокрема і в повоєнній відбудові, тому закликає партнерів з усього світу долучатися до інвестицій. Також обіцяють і надалі підвищувати ціну війни для росії та білорусі, посилюючи санкції проти цих режимів.