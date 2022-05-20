Окупанти рф ущент зруйнували Рубіжне на Луганщині. У місті немає жодної вцілілої будівлі

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Луганська обласна державна адміністрація

Війська росії зруйнували Рубіжне Луганської області, у місті не залишилося вцілілих будівель.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До повномасштабного вторгнення росії у Рубіжному проживали понад 60 тисяч мешканців. Тепер, за словами Гайдая, Рубіжне розділило долю Маріуполя. Багато будинків уже неможливо відновити, а двори перетворилися на кладовища.

«Сьогодні рубіжани розділилися на три категорії: ті, хто евакуювалися в безпечні міста України чи за кордон; ті, кого депортували в росію чи на окуповані території; ті, хто досі в заручниках у кадирівців і мешкають у підвалах міста», — написав голова ОВА.