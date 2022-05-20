Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією журналу Time. Ілон Маск — на другому місці

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Getty Images / «Бабель»

За результатом опитування журналу Time президент України Володимир Зеленський посів перше місце і став найвпливовішою людиною 2022 року.

За нього проголосували 5% читачів Time, а це — 3,3 млн людей, повідомляє видання.

На другому місці опинився генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів. Минулого грудня Маск став Людиною року 2021 за версією журналу.

Третім став премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він отримав 3,4% голосів читачів Time. На четвертому місці із 3,2% голосів — медики, які продовжують боротьбу з COVID-19. Президент США Джо Байден посів пʼяте місце, за нього віддали голос 3,1% опитаних.