Ранкове зведення Генштабу: росіяни наступають на Лисичанськ і Сєвєродонецьк, на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 14 атак
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію від станом на 06:00:
- Армія росії наступає у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєвєродонецьк.
- На Волинському та Поліському напрямках у стані збройних сил білорусі без суттєвих змін, проте загроза ракетно-бомбових ударів з території білорусі зберігається.
- На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Бояро-Лежачі, Бруски, Старі Вирки у Сумській області та Грем’яч Чернігівської області.
- На Харківському напрямку ворог намагається проводити контратаки, веде посилену повітряну розвідку безпілотниками. У районі населених пунктів Тернова та Веселе тривали бої, ворожі обстріли зафіксовано поблизу Руських Тишків.
- На Слов’янському напрямку російські військові обстрілювали цивільну інфраструктуру у районі Довгенького, Великої Комишувахи і Долини.
- На Донецькому напрямку ворог активізував наступальні та штурмові дії. Вів обстріл із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації, щоб зруйнувати фортифікаційні споруди українських військ уздовж всієї лінії зіткнення.
- На Лиманському напрямку російські окупанти періодично обстрілюють цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Діброва та Закітне.
- На Сєвєродонецькому напрямку ворог штурмував у напрямку Сєвєродонецька, успіху не мав, зазнав втрат і відступив. Веде бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.
- На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії та мінометів окупанти рф наступали у районі населеного пункту Вискрива та намагалися покращити своє тактичне положення неподалік Володимирівки та Василівки. Російські війська зазнали втрат у районі населеного пункту Олександропілля.
- На Авдіївському напрямку противник за підтримки артилерії штурмував та наступав у районі населеного пункту Веселе. Зазнав втрат і відступив.
- На Курахівському напрямку росіяни обстрілювали з артилерії цивільну інфраструктуру, зокрема із реактивних систем залпового вогню. Вели наступ у районах Новомихайлівки та Олександрівки, успіху не мали.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська обстрілювали з реактивної та ствольної артилерії та мінометів, вели контрбатарейну боротьбу. У районі Новодарівки росіяни зазнали втрат та відійшли.
- На Південнобузькому напрямку російські окупанти обстрілювали житлові будинки із мінометів та ствольної артилерії.
- На Бессарабському напрямку обстановка без істотних змін.
- Корабельні угруповання росії у Чорному та Азовському морях продовжують блокувати цивільне судноплавство.
- На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито 14 атак ворога, знищено вісім танків, 14 одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили один безпілотник типу «Орлан-10».