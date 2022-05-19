Сенат США проголосував за виділення Україні $40 мільярдів допомоги
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ben Schumin / Flickr
Сенат США проголосував за виділення Україні $40 мільярдів допомоги. Більша частина цих коштів піде на закупівлю та поставки озброєнь.
За відповідне рішення проголосували 86 сенаторів. Проти були 11 сенаторів.
Документ планували ухвалити ще минулого тижня, але тоді його заблокував один із сенаторів — республіканець Ренд Пол. Він хотів, щоб у США призначили спеціального наглядача за витратами цих коштів. Однак його вето швидко подолали.
Переважна більшість цих коштів піде на військову допомогу Україні. Для порівняння, річний бюджет України на армію в 2022 році мав становити трохи більше за $9 мільярдів.
- 11 травня Палата представників США підтримала надання Україні $40 мільярдів допомоги, далі справа була за Сенатом. Цього року Конгрес надав Україні допомогу на $13,6 мільярда. Отже, якщо останній пакет буде ухвалено, загальна сума схваленої допомоги перевищить $50 мільярдів.
- 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для військової допомоги Україні. Це рішення відновлює дію програми часів Другої світової війни, яка дозволяє президенту США більш ефективно надсилати зброю та робити інші поставки в Україну на тлі вторгнення росії — без бюрократичної тяганини.