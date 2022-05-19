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Ben Schumin / Flickr

Сенат США проголосував за виділення Україні $40 мільярдів допомоги. Більша частина цих коштів піде на закупівлю та поставки озброєнь.

За відповідне рішення проголосували 86 сенаторів. Проти були 11 сенаторів.

Документ планували ухвалити ще минулого тижня, але тоді його заблокував один із сенаторів — республіканець Ренд Пол. Він хотів, щоб у США призначили спеціального наглядача за витратами цих коштів. Однак його вето швидко подолали.

Переважна більшість цих коштів піде на військову допомогу Україні. Для порівняння, річний бюджет України на армію в 2022 році мав становити трохи більше за $9 мільярдів.