Генштаб: З 5 травня в Харківській області ЗСУ звільнили вже 23 населені пункти

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Збройні сили України в рамках травневого контрнаступу в Харківській області звільнили вже 23 населені пункти. Зараз російські війська посилили обстріли, щоб стримати цей наступ.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Олексій Громов.

«На Харківському напрямку діями наших військ починаючи з 5 травня вже звільнено 23 населені пункти», — зазначив він.

За його словами, наразі росіяни намагаються стримати просування українських військ до кордону і посилили обстріли. Крім цього, російські війська почали частіше обстрілювати Сумщину та Чернігівщину, щоб відволікти увагу.