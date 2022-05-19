У Криму затримали художника, який облив синьою і жовтою фарбами міськраду Євпаторії та кинув у неї коктейль Молотова

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В окупованій Євпаторії затримали 27-річного художника-акціоніста Богдана Зізу, який облив синьою і жовтою фарбами двері міської адміністрації та кинув у будівлю коктейль Молотова.

Про це пишуть «Ґрати».

Інцидент стався 16 травня. Зіза таким чином виступив проти російської агресії в Україні. Його не змогли затримати відразу, але потім вирахували на камерах спостереження. Того ж дня правоохоронці поширили через кримські ЗМІ та Telegram-канали відео, на якому Зіза визнав, що провів акцію в Євпаторії, вибачився за неї та сказав, що готовий «спокутувати свою провину непосильною працею».

Видання пише, що з моменту затримання рідні та правозахисники намагаються знайти Зізу, проте де він — невідомо. На сайті «міського суду» Євпарторії інформації про арешт або розгляд адміністративної справи щодо Зізи немає.