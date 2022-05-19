Росіяни втратили у війні з Україною приблизно 28,5 тисячі своїх військових
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 19 травня:
- приблизно 28 500 вбитих військових;
- 1 254 танки;
- 3 063 бойові броньовані машини;
- 595 артилерійських систем;
- 199 ракетних систем залпового вогню;
- 93 засоби протиповітряної оборони;
- 203 літаки;
- 167 гелікоптерів;
- 455 безпілотників;
- 103 крилаті ракети;
- 13 кораблів /катерів;
- 2 157 автомобільної техніки та автоцистерн;
- 43 одиниці спеціальної техніки.