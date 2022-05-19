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Ранкове зведення Генштабу: Ворог безуспішно наступає на сході та планує мобілізовувати студентів

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

SOPA Images / Contributor / Getty Images

Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил станом на 06:00.