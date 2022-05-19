Ранкове зведення Генштабу: Ворог безуспішно наступає на сході та планує мобілізовувати студентів
- Автор:
- Олег Панфілович
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил станом на 06:00.
- Противник зосередив основні зусилля на Донецькому напрямку.
- Із артилерії та мінометів ворог обстріляв населені пункти у Чернігівській та Сумській областях, завдав ракетного удару по населеному пункту Десна.
- На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджувалися на утриманні зайнятих рубежів, проведенні контратак з метою відновлення втрачених позицій. Також ворог залучає диверсійно-розвідувальні групи.
- На Сєвєродонецькому напрямку окупанти безуспішно наступали в районі населеного пункту Устинівка, на Бахмутському напрямку в районі населеного пункту Золоте-4.
- На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішний наступ в районі населених пунктів Юр’ївка, Новокалинове та Первомайське.
- На Курахівському напрямку ворог безуспішно наступав в районі населеного пункту Новомихайлівка.
- В районі населеного пункту Олександрівка для поповнення втрат 107 стрілецького батальйону, які склали понад 50%, прибули 260 військовослужбовців, які раніше були задіяні на Харківському напрямку.
- За відсутності мобілізаційного ресурсу на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупаційне військове командування планує залучити до бойових дій студентів.