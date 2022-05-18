У Нацгвардії показали відео, як українські військові підривали міст у Луганській області

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У Національній гвардії показали відео, як українські військові підривали мости в напрямку з Рубіжного до Сєвєродонецька. Це зробили, щоб уповільнити просування російських військ.

Відео опублікували на Facebook-сторінці Нацгвардії.

«Щоб зупинити наступ сил окупантів на Сєвєродонецьк і Лисичанськ, деякий час назад було підірвано мости на ключовому сполученні, що йде з Рубіжного. Операцію проводили сили Бригади швидкого реагування Національної гвардії України, спецпризначенці ССО та Служба безпеки України», — йдеться в повідомленні.

У Нацгвардії наголосили, що підрив мостів допоміг захистити Київ і надасть перевагу під час оборони Луганської області.