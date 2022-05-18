Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ звільнили село на Харківщині, на окупованій Луганщині — стихійні мітинги
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Валерій Шмаков / УНІАН
Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 18:00:
- На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Янжулівка і Прогрес, Чернігівської та Сумської областей.
- Підрозділи збройних сил рф, які дислоковані в прикордонних районах Курської області, здійснюють поповнення запасів матеріально-технічних засобів та боєприпасів.
- На Харківщині за результатами наступу українських військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають.
- На Лиманському напрямку окупанти намагаються закріпитись на раніше зайнятих рубежах. Противник використовував авіацію для ударів по цивільних об’єктах в районах населених пунктів Тошківка, Золоте, Авдіївка, Володимирівка та Водяне.
- На Сєвєродонецькому напрямку ворог безуспішно штурмував Нижнє, успіху не має. На Бахмутському напрямку безуспішно штурмував Катеринівку.
- На Авдіївському напрямку ворог вів наступ в районі Новоселівки, зазнав втрат, відступив. На Курахівському напрямку противник вів наступ в районі Побєди, успіху не мав.
- На Південнобузькому напрямку противник обстрілював Лупареве, Посад-Покровське, Висунь, Осокорівку та Нововоронцовку.
- За наявною інформацією, на тимчасово захопленій території Луганської області 16—17 травня відбулися стихійні акції протесту членів родин осіб, що були примусово мобілізовані до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна вимога — повернення мобілізованих додому.