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Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ звільнили село на Харківщині, на окупованій Луганщині — стихійні мітинги

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Валерій Шмаков / УНІАН

Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 18:00: