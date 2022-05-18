Маріупольська міськрада: Азовське море може вимерти через пошкодження споруд «Азовсталі»

Новини

У Маріупольській міськраді попереджають, що через обстріли заводу «Азовсталь» може вимерти Азовське море. Російські окупанти могли пошкодити споруди, які стримували викид шкідливих речовин у море.

Про це повідомляє міськрада у своєму Telegram-каналі.

Там зазначають, що бомбардування могли пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

«Витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів», — повідомили у міськраді.

У звʼязку з цим мер Маріуполя Вадим Бойченко закликає негайно допустити на завод представників ООН для вивчення ситуації і запобігання можливій екологічній катастрофі.