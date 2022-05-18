У Кропивницькому депутат від ОПзЖ «під кайфом» влаштував бійку з поліцейськими
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Державне бюро розслідувань
У Кропивницькому місцевий депутат від ОПзЖ влаштував бійку з правоохоронцями, які хотіли перевірити його на звʼязки з колаборантами. Під час обшуку у нього виявили наркотики.
Про це пише пресслужба ДБР.
«Під час оперативних заходів у Кіровоградської області працівники ДБР намагались перевірити депутата Кропивницької міської ради від забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа — За життя». Але депутат почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям», — йдеться в повідомленні.
Після цього чоловік, щоб уникнути затримання, почав скаржитися на погане самопочуття та просив доставити його до лікарні. Під час обшуку у депутата виявили незареєстровану зброю з боєприпасами, наркотики, він був у стані наркотичного спʼяніння.
Проти депутата відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами).