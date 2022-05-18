SpaceX вивела чергову партію супутників Starlink — на орбіті їх вже понад 2,3 тисячі

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Компанія SpaceX Ілона Маска успішно запустила на орбіту ще 53 інтернет-супутники Starlink.

Про це вона повідомила у Twitter.

«Розгортання 53 супутників Starlink підтверджено», — заявили у SpaceX.

За даними порталу Space.com, цього року SpaceX вже запустила 20 місій, з них 13 виводили супутники Starlink. Загалом на сьогодні компанія запустила вже понад 2 300 супутників Starlink.

Starlink — це проєкт компанії SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Його швидкість до 1 Гбіт/с, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.

Після вторгнення росії SpaceX увімкнула систему Starlink над Україною, а також надіслала їй станції Starlink.