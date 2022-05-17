Bloomberg: США планують із 25 травня заборонити росії виплати за боргами, що призведе до дефолту

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Giorgio Trovato / Unsplash

США не планують продовжувати спеціальний дозвіл для росії обслуговувати свої зовнішні борги у доларах. Дія дозволу закінчується 25 травня.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Завершення цього спецдозволу не дозволить росії проводити виплати за своїми боргами, оскільки через санкції міжнародні банки не прийматимуть платежі. Це призведе до фактичного дефолту росії.

Водночас деякі чиновники в Мінфіні США пропонують продовжити термін спецдозволу для того, щоб росія витрачала свої валютні запаси на обслуговування державного боргу, а не на війну. Однак у Білому домі схиляються до жорсткого сценарію із дефолтом. Остаточне рішення поки не ухвалили.

27 травня росія повинна буде провести чергові виплати за зовнішнім боргом у доларах. Якщо вона цього не зробить або спробує зробити в іншій валюті, то запуститься 30-денний пільговий період для того, щоб рф все-таки провела виплату. Після завершення 30 днів настане дефолт.